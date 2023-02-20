Mehmet Cengiz krizi: Odatv Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla veda etti

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in Odatv'de yayınlanan röportaj ile başlayan kriz üzerine genel yayın yönetmeni Toygun Atilla "Hoşçakalın" diyerek 15 aydır sürdürdüğü görevine veda etti.

Mehmet Cengiz krizi: Odatv Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla veda etti

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in Odatv'de yayınlanan röportaj ile başlayan krizin ardından genel yayın yönetmeni Toygun Atilla veda mesajı yayımladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Odatv Genel yayın Yönetmeni Toygun Atilla, “Odatv’nin sahibi Soner Yalçın başta olmak üzere, 15 ay beraber çalıştığım emekçi kardeşlerime, siz kıymetli okurlara çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın” dedi.

Atilla mesajında, “Hatalar yaptık. Ancak ben ve ekip arkadaşlarım asla kimseye bilerek yanlış yapmadı” ifadelerini kullandı.

Atilla’nın mesajı şöyle:

NE OLMUŞTU?

Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın ile Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla arasında yayınlanan röportajın ardından “Mehmet Cengiz” krizi yaşanmıştı.

Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik’in yaptığı Mehmet Cengiz röportajına ilişkin bir yazı kaleme alan Toygun Atilla, Soner Yalçın’ın geçmişte yazdığı Mehmet Cengiz yazısından alıntılar yapmıştı.

Soner Yalçın ise “Gazeteci soru sormasın mı?” diye yanıt vererek, Atilla’nın yazısını eleştirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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