Ünlü ekran yüzü Bloomberg HT’ye veda etti

Bloomberg HT’den veda haberi geldi. Yaklaşık 10 yıldır medyada görev alan ekran yüzü, ayrıldığını duyurdu.

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Ünlü ekran yüzü Bloomberg HT’ye veda etti

Ünlü ekran yüzü Ciner Medya Grubu bünyesinde yayın yapan ekonomi kanalı Bloomberg HT’ye veda etti. Yaklaşık 10 yıldır medyada görev alan Güzem Yılmaz Ertem, kanalla yolları ayırdığını duyurdu. Güzem Yılmaz Ertem, kariyerine finans sektöründe devam edeceğini belirtti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

“10 yıllık medya maceramın bugün sonu” diyen Güzem Yılmaz Ertem, veda haberini şu sözlerle paylaştı:

“Bu sürede doğruları eğip bükmeden size aktarmama izin veren Bloomberg HT ailesi, yayınlarıma eşlik eden değerli konuklar ve sadık izleyicilere yürekten teşekkürler. Bu veda değil, finans sektörüne dönüyorum. Başka mecralarda görüşmek dileğiyle”

Ünlü ekran yüzü Bloomberg HT’ye veda etti - Resim : 1

GÜZEM YILMAZ ERTEM KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitenin İşletme Fakültesi Finans Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

2011 yılında finans sektörüne atıldı ve aracı kurumların ekonomik araştırmalar departmanlarında görev aldı. 2013 Haziran'ında Bloomberg HT'de Araştırma Uzmanı olarak göreve başladı. Son olarak Fokus, Girişimcilik Dünyası ve Piyasa Hattı programlar sunan Güzem Yılmaz Ertem, kariyerine finan sektöründe devam etme kararı aldı ve medya macerasını sonlandırdı.

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