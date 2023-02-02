Medyada transfer dönemi: Sözcü TV ve TV100'de sürpriz isimler

1 Mart'ta test yayınına başlayacak olan Sözcü TV, peş peşe yeni isimleri kadrosuna eklemeye başladı. Öte yandan TV100'de de sürpriz değişiklikler yaşandı.

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Medyada transfer dönemi: Sözcü TV ve TV100'de sürpriz isimler

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL

RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, 1 Mart’ta test yayınına başlamaya hazırlanıyor. 15 Mart’ta yayın hayatına başlayacağı açıklanan Sözcü TV'de sürpriz isimlerle anlaşıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Gerçek Gündem, Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'nin başına getirildiğini yazmış ve kadroda netleşen isimleri paylaşmıştı.

Sözcü TV yayın hayatına başlıyor: Yönetim ve kadroda sürpriz isimlerSözcü TV yayın hayatına başlıyor: Yönetim ve kadroda sürpriz isimlerMedya

BARBAROS ŞANSAL, MURAT MURATOĞLU VE TARIK IŞIK

Gerçek Gündem'in edindiği yeni bilgilere göre Sözcü TV'nin yeni transferleri arasında modacı Barbaros Şansal, Sözcü TV köşe yazarlarından Murat Muratoğlu ve muhabir Tarık Işık da yer aldı. Bunun yanında Sözcü TV ile anlaştığını daha önce duyurduğumuz Ümit Zileli'nin kanalda hafta sonu haberlerini sunacağı ve bir tarih programı yapacağı öğrenildi. 

TV100'DE SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİKLER

Öte yandan TV100'de de bazı değişiklikler yaşandığı bildirildi. TV100 ekranlarında Eşit Ağırlık programını sunan Erdoğan Aktaş'ın kanalın Yayın Koordinatörü olarak atandığı öğrenildi. Nazmi Alayalı'nın ise kanalın satın alma müdürü olduğu bilgisi verildi.

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