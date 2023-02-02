Hakan Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınında tırnaklarını kesti: Jet hızıyla özür diledi

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında gelecek seçimle ilgili konuşulurken ilginç anlar yaşandı. Konuklardan Hakan Bayrakçı, tırnaklarını kesip manikür yaparken görüntülendi.

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Hakan Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınında tırnaklarını kesti: Jet hızıyla özür diledi

CNN Türk'te Ahmet Hakan moderatörlüğünde yayınlanan Tarafsız Bölge'ye 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Zafer Şahin ve İsmail Dükel gündemi masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı adayları ve anketlerin konuşulduğu bir bölümde Hakan Bayrakçı tırnaklarını keserken görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. 

AÇIKLAMA YAPTI

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından özür dileyen Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü kamuoyundan özür diliyorum.
Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum."

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