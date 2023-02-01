AKP'den EYT hamlesi: Bakanlık istedi RTÜK propagandasını yapacak

GERÇEK GÜNDEM /

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yarın sunulması bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte karşı çıktığı EYT düzenlemesini seçim öncesinde duyurmasına yönelik eleştiriler sürerken iktidarın mağduriyetleri propaganda amacıyla kullanması tepkilere neden oldu.

"BAKANLIK EYT YASASINI ALLAYIP PULLAMAK İÇİN RTÜK'TEN ONAY ALDI"

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada Çalışma Bakanlığı'nın iktidar propagandasının yapılacağı kamu spotuna RTÜK'ün onay verdiğini duyurdu.

İlhan Taşcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "EYT yasalaşmadan propaganda talimatı RTÜK’e geldi. Çalışma Bakanlığı şartsız çıkacak denen ama prim gün sayısına kademe getiren EYT yasasını allayıp pullamak için RTÜK’ten onay aldı. Spotun televizyonlarda ücretsiz yayınlanmasını RTÜK'ten Bakanlığın basın müşavirinin vekili istedi!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem