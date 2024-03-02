Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den Akşam'a: Sözcü ve Cumhuriyet'teki haber doğru

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, iktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinin Sözcü ve Cumhuriyet'teki 'Her 10 AKP'liden 4'ü şeriat istiyor' haberiyle ilgili 'yorumunu' kendi internet sitesindeki köşesine taşıdı.

Sözcü, Aksoy Araştırma Şirketi'nin araştırmasında "Nasıl bir yönetim biçimi istiyorsunuz" sorusunu yanıtlayanların yüzde 83,2'sinin laiklik, yüzde 16,8'inin ise şeriat düzeni istediğini aktarmıştı. Şeriat isteyenlerin AKP'ye oy verenler içindeki oranı ise yüzde 39'du. Bu oran diğer partilerin seçmenlerinde daha düşüktü.

Akşam'da ise Sözcü'nün haberi için "Ankete göre bu cevabı (şeriat) verenlerin yüzde 39'u son seçimde AKP'yi tercih etti. Sözcü gazetesi, bu sonucu her yüz AKP'liden 39'u yönetim değişikliği talep ediyormuş gibi 'Her 10 AKP'liden 4'ü şeriat istiyor' diyerek çarpıttı" diyordu.

"Ben de söz konusu haberleri inceledim. Hemen belirteyim, Sözcü'nün 28 Şubat'taki haberi, Akşam'ın yazdığı gibi manşette değil, ilk sayfanın eteğinden yayımlanmıştı. Bu haberde imza yoktu. Akşam'ın Yazı İşleri fark etmemişti ama bu haber daha önce Cumhuriyet'te yayımlanmıştı" diyen Bildirici, şöyle devam etti:

"Üstelik Sözcü'nün haberi, Cumhuriyet'te 27 Şubat'ta Nagihan Yılkın imzasıyla çıkan '10 AKP'liden 4'ü 'şeriat' dedi' haberinin aynısıydı. Sözcü, Cumhuriyet'in haberini neredeyse sözcüğü sözcüğüne alıntılamış ama kaynak göstermeyerek emeğe saygısızlık yapmıştı.

Sözcü'nün haberinin ilk sayfadaki spotunda 'AKP seçmeninin yüzde 39'u şeriat istedi' deniliyordu. Ama iç sayfadaki spottaki 'Şeriat özlemi çekenler yüzde 16,8 çıktı. Bunların yüzde 39'unun AKP'li olması dikkat çekti' cümlesi farklıydı. Cumhuriyet'in '10 AKP'liden 4'ü şeriat istiyor' haberindeki 'Şeriat yönetimi isteyenlerin genel seçimde verdikleri oylara göre parti sıralaması ise AKP yüzde 39' cümlesi de tereddüt yaratıyordu.

Cumhuriyet'te, Aksoy Araştırma'nın bir değerlendirmesi yer almıyordu ama Aksoy Araştırma'nın Kurucusu Ertan Aksoy, Nagihan Yılkın'ın X'teki haber paylaşımını tekrar paylaşmıştı.

'ŞİRKET KURUCUSUNA SORDUM'

Cumhuriyet'in haberinde bir de tablo vardı. Orada anket sorunun tam hali ve yanıt oranları açıkça gözüküyordu. Ben yine de tablonun yorumu ve araştırmayla ilgili bilgi almak için Ertan Aksoy ile görüştüm. Aksoy, 'Cumhuriyet ve Sözcü'nün haberinin doğru olduğunu' söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

'Tablonun üstündeki oranlar, Türkiye genelinde laiklik ve şeriattan yana olanların oranlarını gösteriyor. 1067 katılımcıdan yüzde 83,2'si laiklik, yüzde 16,8'i de şeriat istediği yanıtını verdi. Tablonun alt bölümünde ise katılımcıların oy verdikleri partilere göre dağılımları bulunmakta. Buna göre AKP'ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 61'i laiklikten, yüzde 39'u da şeriattan yana. Bu da Cumhuriyet ve Sözcü'nün haberindeki gibi, yaklaşık olarak 10 AKP'liden 4'ünün şeriat düzeni istediği anlamına geliyor.'

Bu durumda Akşam'ın, Sözcü'ye ve dolaylı olarak Cumhuriyet'e yönelttiği suçlamanın haksız olduğu ortaya çıkıyor. Zaten Akşam'ın haberinde, araştırmaya ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamış olması dikkat çekiyordu. Aksoy Araştırma ile görüşülmeye de çalışılmamış, sadece Sözcü'deki haber üzerinden yorum yapılmıştı. (...)"

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