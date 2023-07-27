LeMan'dan 'zam' kapağı: Cari açığa cari kaynak

Kapağına gündemin önemli konularını taşıyan haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan, bu hafta ekonomi kapağı ile okurun karşısına çıktı.

LeMan'dan 'zam' kapağı: Cari açığa cari kaynak

Mizah dergisi LeMan, bu haftaki sayısının kapağına "Cari açığa çare geleneksel dev kaynak" başlığıyla piyasanın yanı sıra iktidarın art arda yaptığı vergi zamlarını taşıdı.

Haftalık mizah dergisi LeMan, son sayısında "zam" kapağıyla çıktı.

Mehmet Çağçağ imzalı kapak karikatüründe "Cari açığa çare geleneksel dev kaynak" başlığı kullanıldı.

LeMan'dan 'zam' kapağı: Cari açığa cari kaynak - Resim : 1

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