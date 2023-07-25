İfade Özgürlüğü Derneği raporu yayınlandı: AYM, kararlarıyla sansüre kapı aralıyor

İfade Özgürlüğü Derneğinin "Sulh Ceza Hakimliklerinin Gölgesinde Anayasa Mahkemesi" başlıklı 2022

raporu yayınlandı.

İFÖD raporu kamu yararı içeren haberlerin ‘keyfi’ olarak nasıl engellendiğini gözler önüne sererken Anayasa Mahkemesi’nin de (AYM) kendi kararlarını uygulamayarak sansüre kapı araladığını ortaya koydu

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"AYM, ağır ifade ve basın özgürlüğü ihlalleri karşısında sulh ceza hakimliklerinin gölgesinde çaresiz bir şekilde karanlığa gömülmüş, tamamen etkisiz bir iç hukuk yolu mekanizmasına dönüşmüştür. Kontrolü ise tamamen sulh ceza hakimliklerinin eline bırakmıştır.” İFÖD raporda kendisine uygulanan sansüre de yer verdi. Raporu hazırlayan isimlerden İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz Diken’e şöyle konuştu: “Bu sene içinde iki farklı kararla İfade Özgürlüğü Derneği’inin web sitesinde yer alan EngelliWeb bölümü erişime engellendi. Üstüne bir de 2021 raporumuz engellendi. Dolayısıyla, sansürü belgeleme işi de her geçen yıl daha da zorlaşıyor.”

Avukat Yaman Akdeniz, "Rapordaki çok sayıda örnekle beraber sansürün verdiği kalıcı zararın toplumsal hafızadan tamamen silinmemesini sağlamayı hedefliyoruz. Fakat, bu sene içinde 2 farklı kararla İfade Özgürlüğü Derneği'inin web sitesinde yer alan EngelliWeb bölümü erişime engellendi. Dolayısıyla, sansürü belgeleme işi de her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Kaldı ki 150 sayfalık 2021 raporumuz da Mayıs 2023 içinde erişime engellendi. 2022 raporumuzun da engellenmesi ve sansürlenmesi ihtimali çok yüksek" dedi.