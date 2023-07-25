Melih Gökçek sınır tanımıyor: Bu kez İlber Ortaylı'ya "cahil" dedi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Lozan Antlaşması'yla ilgili konuşmasını alıntıladığı tarihçi İlber Ortaylı'yı 'cahil' olmakla suçladı.

Melih Gökçek sınır tanımıyor: Bu kez İlber Ortaylı'ya "cahil" dedi

Sosyal medyada sık sık hedef gösteren, kışkırtıcı paylaşımlar yapmasıyla kendisini öne çıkarmaya çalışan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, bu kez de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı hedef aldı.

Gökçek, Lozan Anlaşmasının 100. yılında On İki Ada'nın Yunanistan'a nasıl geçtiğini anlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya "cahil" demekten çekinmedi.

AKP'li eski başkan, ünlü tarihçiye karşı yaptığı paylaşımda, "Hadi oradan çok bilmiş cahil... Dinleyin... 12 Adaların Yunan'a verilmesini nasıl kıvırtarak anlatıyor..." ifadelerini kullandı.

Etiketler
Melih Gökçek İlber Ortaylı
Adana'da depremde dağdan kopan devasa kaya evin içine girdi Adana'da depremde dağdan kopan devasa kaya evin içine girdi
En gizemli 4 burç.. Onların gizemini çözmek gerçekten olanaksız ve çok zor... En gizemli 4 burç.. Onların gizemini çözmek gerçekten olanaksız ve çok zor...
Elon Musk'ın değişiklikleri kullanıcıları yıldırmıştı... TikTok'tan Twitter'a rakip olacak hamle! TikTok'tan Twitter'a rakip olacak hamle!
Akbelen’de ağaç kıyımı sürüyor: “Eskiden jandarma ormanı korurdu, şimdi ormanı koruyan köylüyle mücadele ediyor!” “Eskiden jandarma ormanı korurdu, şimdi ormanı koruyan köylüyle mücadele ediyor!”
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite sınavına giren 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni gelişme Üniversite sınavına giren 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni gelişme
'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı 'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı
Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat
Aşk, para, mutluluk onlarla: Ağustos ayının en şanslı 4 burcu açıklandı Ağustos ayının en şanslı 4 burcu açıklandı
Uzman isim Türkiye'yi 'doğal afet' vuracak dedi: Çarşamba gününe dikkat! Uzman isim Türkiye'yi 'doğal afet' vuracak dedi: Çarşamba gününe dikkat!