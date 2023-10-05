LeMan'dan 'Özgürlük Yürüyüşü' kapağı

Mizah ve karikatür dergisi LeMan kapağına Özgürlük Yürüyüşü'nü taşıdı.

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LeMan'dan 'Özgürlük Yürüyüşü' kapağı

Gezi Parkı Davası'nda Yargıtay kararı açıklanmış ve Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'e verilen 18'er yıl hapis cezalarını onamıştı. Kararın ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Can Atalay ve Gezi tutsakları için Atalay'ın milletvekili seçildiği Hatay'dan Ankara'ya 'Özgürlük Yürüyüşü' başlatmıştı.

LeMan dergisi, bu haftaki kapağına Özgürlük Yürüşü'nü taşıdı. İşte LeMan'ın bu haftaki kapağı:

LeMan'dan 'Özgürlük Yürüyüşü' kapağı - Resim : 1

Etiketler
Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Tayfun Kahraman Osman Kavala Gezi davası
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