LeMan'dan 'Kızılay' kapağı: "Parası olan var mı?"

Türkiye'de 11 kentte yıkıma neden olan büyük depremlerin ardından vatandaşlara karşılıksız yardım yapması için kurulan Kızılay'ın çadırdan gıdaya kadar elinde bulunan her şeyi sattığının ortaya çıkması gündemdeki yerini koruyor.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, Kızılay'ın Ahbap'a parayla çadır ve gıda satışı yapmasını kapağına taşıdı. Kapakta, enkazda hayatta olan kişi olup olmadığını anlamak için sorulan "Sesimi duyan var mı?" sorusuna gönderme yapılarak, "Parası olan var mı?" ifadeleri yer aldı.

LeMan'ın kapağı şöyle: