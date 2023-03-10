Gazeteci Fırat Bulut gözaltına alındı: "Bir aydır deprem bölgesinde haber yapıyorum"

Gazeteci Fırat Bulut, deprem bölgesinden geçtiği haberler gerekçe gösterilerek ‘yalan bilgi yayma’ iddiasıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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Gazeteci Fırat Bulut gözaltına alındı: "Bir aydır deprem bölgesinde haber yapıyorum"

Bingöl Sulh Ceza Hakimliği’nin, hakkında çıkardığı yakalama kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Bulut, bugün savcılığa çıkarılacak.

Twitter hesabından gözaltına alınmasına dair açıklama yapan Bulut, şunları kaydetti: “Bir aydır deprem bölgesinde haber yapıyorum. Bu akşam geldiğim Ankara Esenboğa’da gözaltına alındım. Bingöl Sulh Hakimliği hakkımda alanen yalan bilgi yaymaktan soruşturma açmış. Depremde yoktular, soruşturma ile susturmaya çalışıyorlar.”

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