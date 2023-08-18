LeMan'dan Erdoğan göndermeli 'seçim' kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi dergisi Leman son sayısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde muhalefet partilerine yönelik kullandığı bir ifadeyi kapağına taşıdı.

LeMan'dan Erdoğan göndermeli 'seçim' kapağı

Yıllardır kullandığı "Kronik Hastalığınız" sloganını "Kronik Enflasyonunuz" olarak değiştiren Leman'ın Mehmet Çağçağ imzalı kapak karikatüründe Erdoğan'a atıfla "Bunlara öyle bir çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar!" başlığı kullanıldı.

LeMan'dan Erdoğan göndermeli 'seçim' kapağı - Resim : 1

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