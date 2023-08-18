LeMan'dan Erdoğan göndermeli 'seçim' kapağı

Yıllardır kullandığı "Kronik Hastalığınız" sloganını "Kronik Enflasyonunuz" olarak değiştiren Leman'ın Mehmet Çağçağ imzalı kapak karikatüründe Erdoğan'a atıfla "Bunlara öyle bir çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar!" başlığı kullanıldı.