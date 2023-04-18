İletişim Başkanlığı'ndan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yayın durdurma kararı verdiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisine ilişkin bir bülten yayımladı.

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İletişim Başkanlığı'ndan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin 'Ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen ‘Nursema’, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atıldığı' sahnesi nedeniyle, 5 kez durdurma cezası vermişti.

RTÜK'ün vermiş olduğu karar sosyal medyada tepkilere neden olurken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Kızılcık Şerbeti' dizisine ilişkin bir bülten yayımladı.

Söz konusu bültende şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemelerin ardından dizinin tepki çeken bölümündeki sahnelerde kadına yönelik şiddetin yer aldığı tespit edilmiş, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının s bendinde yer alan 'Yayın hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.' hükmü kapsamında 'program durdurma' cezası uygulanmıştır. RTÜK, daha önce de 'kadına şiddet' sahneleri içeren bir dizi filmle ilgili 'program durdurma' cezası uygulamıştır."

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