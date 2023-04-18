Yayına girdiklerini fark etmediler: İzleyiciler, Meral Akşener ve Ece Üner'in sohbetine 'kulak misafiri' oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gazeteci Ece Üner'in diyaloğu, sosyal medyada gündem oldu: "Gözlerin kendinin mi?"

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Yayına girdiklerini fark etmediler: İzleyiciler, Meral Akşener ve Ece Üner'in sohbetine 'kulak misafiri' oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında Ece Üner'in konuğu oldu. Siyasetçi, gazetecinin sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken reklam arası verildi. Ancak yayına dönüşte ilginç anlar yaşandı. 

Reklamın bittiğini fark etmeyen ikili, sohbetlerine devam etti.

Akşener'in Üner'e "Gözlerin kendinin mi?" sorusunu yönelttiği sırada kamera kayda girdi. Üner, İYİ Parti liderinin "Aynısı babamda vardı, aynısı" dediği esnada yayında olduklarını fark edip durumu toparlamaya çalıştı. 

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