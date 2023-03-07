İki gazeteciyi birbirine düşüren madde: Kübra Par ile Sevilay Yılman arasında tansiyon yükseldi

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan altılı masa toplantısının ardından, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı.

Toplantının ardından 6 siyasi parti liderinin de imza attığı 12 maddelik metinde yer alan 12. madde ise stüdyoda gerginliğin fitilini ateşledi. Gün içerisinde İYİ Parti'nin talebi üzerine, toplantı sonrası açıklanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası" isimle metine eklenen 12. maddede "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." ifadelerine yer verilmişti.

Program boyunca tartışmaların odak noktasına koyulan maddeye ise Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan tepki geldi. Moderatör Kübra Par'ın sürekli olarak konuyu bu madde üzerinden tartışmak istemesine sinirlenen Yılman, "Şu an cumhurbaşkanı adayı belirlendi. En kilit mesele ama tamam önemli bir mesele 12. madde ancak biz başından beri 12.madde, 12. madde, arkadaşlar müsaade edin biraz başka şeyleri konuşalım" dedi.

"KONU MANKENİ DEĞİLİM BEN BURADA"

Kübra Par'ın, "Ama en önemli şey değil mi 12.madde" sözleriyle Yılman'ın sözünü kesmesi üzerine stüdyoda gerginlik yükselirken, Yılman, "Hayır en önemli şey değil bence. Sabahtan beri aynı konuyu döndürüyorsunuz, müsaade de etmiyorsunuz başka şeyler sorulmasına. Konu mankeni de değilim ben burada" sözleriyle Par'a sitem etti. Yılman'ın çıkışı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Par, zor dakikalar yaşadı.