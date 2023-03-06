'Depremzedeye giden fazla giysi satılmış' haberine erişim engeli
Kızılay'ın kumbaralarda biriken ikinci el kıyafetlerinin satıldığına ilişkin haberlere, Yemenli şirketin başvurusu üzerine, "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
10 kentte ağır yıkıma neden olan depremlerin üçüncü gününde Ahbap derneğine çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın, "Deprem yardımlarının fazlası ve giysi kumbaralarında biriken ikinci el giysilerin AJ International isimli şirkete sattığı"yla ilgili haberlere erişim engeli getirildi.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb platformunda yaptığı duyuruya göre kararı Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği aldı. 6 Mart 2023 tarih ve 2023/1382 sayılı erişimi engelleme kararının gerekçesi ise "kişilik hakları ihlali."
Depremzedelere gönderilen fazla giysilerin satıldığıyla ilgili haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Mart 2023 tarih ve 2023/1382 sayılı kararıyla erişime engellendi. @bahadir_ozgr https://t.co/ynIE298Hcs pic.twitter.com/VkFkmHVAQP— EngelliWeb (@engelliweb) March 6, 2023