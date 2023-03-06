'Depremzedeye giden fazla giysi satılmış' haberine erişim engeli

10 kentte ağır yıkıma neden olan depremlerin üçüncü gününde Ahbap derneğine çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın, "Deprem yardımlarının fazlası ve giysi kumbaralarında biriken ikinci el giysilerin AJ International isimli şirkete sattığı"yla ilgili haberlere erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb platformunda yaptığı duyuruya göre kararı Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği aldı. 6 Mart 2023 tarih ve 2023/1382 sayılı erişimi engelleme kararının gerekçesi ise "kişilik hakları ihlali."