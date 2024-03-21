House of Dragon'un ikinci sezonundan iki yeni fragman: Siyah ve Yeşil

George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için yapılan, başrolünde Matt Smith, Olivia Cooke, Eve Best, Emily Carey ve Milly Alcock'un yer aldığı 'House of Dragon'un 16 Haziran'da seyirciyle buluşacak ikinci sezonu öncesinde 'Siyah' ve 'Yeşil' renkleriyle kodlanan iki yeni fragmanı yayınlandı.

George R. R. Martin'in 'Ateş ve Kan' kitabına dayanan dizi, Ejderhaların Dansı adı verilen iç savașa giden süreci ve bu iç savaşı ele alıyor. Game of Thrones'un yan ürünü olan House of Dragon'un ikinci sezonunda hükümdarlar, (I. Viserys Targaryen) Westeros tahtının kaderini belirleyecek savaşlarına yeniden koyulacaklar.