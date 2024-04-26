Hasan Can Kaya taburcu oldu

Taburcu olan Hasan Can Kaya, yaşadığı sakatlanma nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.

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Hasan Can Kaya taburcu oldu

Evinin bahçesinde futbol oynarken düşüp omuzunu kıran ve ardından bir cerrahi operasyon geçiren Hasan Can Kaya hastaneden taburcu oldu.

Önemli bir operasyon geçirdiğini, evde dinleneceği bu süreçte ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye zaman ayırma fırsatı bulacağını belirten Kaya, kısa bir süre sonra işlerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Kaya, yaşadığı sakatlanma nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.

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