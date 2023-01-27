halktv.com.tr'in başına Ercüment İşleyen geçti

gazeteci Ercüment İşleyen, halktv.com’tr’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlenecek.

halktv.com.tr'in başına Ercüment İşleyen geçti

halktv.com.tr’de Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna gazeteci Ercüment İşleyen oturdu.

Söz konusu transferi Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Mahiroğlu paylaşımında, "Halk TV Ailesi güçlenerek büyüyor. İnternet medyasının önde gelen ismi Ercüment İşleyen de Halk TV ailesine katıldı. İşleyen, http://halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni olarak gücümüze güç katacak. Kendisine hoş geldin diyor, medya dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ERCÜMENT İŞLEYEN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi mezunu olan Ercüment İşleyen gazeteciliğin çeşitli alanlarında muhabir olarak görev yaptı. Başta Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere çok sayıda kurum tarafından yılın gazetecisi ödüllerini kazandı. Bir süre Balkanlar'da savaş muhabirliği yaptıktan sonra Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2000 yılında milliyet.com.tr yayın yönetmenliğine getirildi. milliyet.com.tr'de Türkiye'de online internet gazeteciliğine geçişin öncülüğünü yaptı. Bir dönem Demirören Dijital Medya Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

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