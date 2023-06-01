Haber Global'de ayrılık: "Bazen gitmek gerekiyor"

2021 yılından bu yana Haber Global’de olan deneyimli ekran yüzü kanalla yollarının ayrıldığını açıkladı.

Haber Global'de ayrılık: "Bazen gitmek gerekiyor"

Haber Global’den ayrılık haberi geldi. 2021 yılından bu yana Haber Global’de görev alan Buket Güler, kanalla yollarının ayrıldığını duyurdu.

“CEKETLERİM VE BEN YENİ YOLLARA ÇIKTI…”

Veda haberini sosyal medyadan duyuran Buket Güler, şu ifadelere yer verdi:

“Bende yeri hep apayrı olacak Haber Global’e veda ettim bugün. Zor oldu çünkü çok güzel yayınlar yaptık. Enfes anılarım var. Harika dostlar edindim. Hem çok çalıştık hem de çok eğlendik ama bazen gitmek gerekiyor işte… Ceketlerim ve ben yeni yollara çıktı. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizi Seviyorum”

Haber Global'de ayrılık: "Bazen gitmek gerekiyor" - Resim : 1

BUKET GÜLER KİMDİR?

Habercilik kariyerine henüz üniversite yıllarında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara'daki haber merkezinde başlayan Güler, burada muhabir olarak çalıştı. Tempo dergisinde özel haber ve röportajlar yaptı.

2009 yılında transfer olduğu TRT Türk kanalıyla birlikte televizyon haberciliğine geçiş yaptı. Burada görev yaptığı 7 yıl boyunca Dünyamız Detay ve TRT Dünya Gündemi gibi programları sundu.

2016 yılındaki durağı ise Habertürk TV oldu. Burada Gün Ortası ve Güne Bakış isimli haber bültenleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. 2018 yılının mayıs ayı başlarında kanalla yollarını ayırdı.

2018 yılında ise CNN TÜRK'e katıldı. Burada ana haberi uzun süre sunduktan sonra, 2020'de Olay TV ekibine katıldı. 2021 yılı Şubat ayında ise Haber Global ile anlaştı. Deneyimli ismin yeni adresi ise henüz bilinmiyor.

Haber Global'de ayrılık: "Bazen gitmek gerekiyor" - Resim : 2

Basın meslek örgütlerinden RTÜK'e tepki: 'Demokrasi rüzgarının nasıl estirileceğini merak ediyoruz' Basın meslek örgütlerinden RTÜK'e tepki: 'Demokrasi rüzgarının nasıl estirileceğini merak ediyoruz'
AKP’li meclis üyesi, İBB binasında gazeteciyi darp etti AKP’li meclis üyesi, İBB binasında gazeteciyi darp etti
Deniz Kavukçuoğlu hayatını kaybetti Deniz Kavukçuoğlu hayatını kaybetti
6 diziye birden final kararı : Yayından kaldırılan dizilerin listesi paylaşıldı... 6 diziye birden final kararı : Yayından kaldırılan dizilerin listesi paylaşıldı...
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
Yapıları gereği bunalımda olan 3 burç! Her zaman stresli olurlar Yapıları gereği bunalımda olan 3 burç! Her zaman stresli olurlar
ÇOK OKUNANLAR
Zenginliği en yakın zamanda tadacaklar: Beklemediği anda zengin olacak 3 burç belli oldu Beklemediği anda zengin olacak 3 burç belli oldu
Gözler Temmuz ayına çevrildi: İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam
Kulisleri hareketlendiren iddia: O isimler yeni kabinede olmayacak! Son toplantıda neler konuşuldu? O isimler yeni kabinede olmayacak: Son toplantıda neler konuşuldu?
Sevdiğine asla ihanet etmeyecek 3 burç belli oldu: İşte doğuştan güvenilir olan o burçlar Sevdiğine asla ihanet etmeyecek 3 burç belli oldu
Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı: Saray'da sürpriz 'Süleyman Soylu' zirvesi Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı: Saray'da sürpriz 'Süleyman Soylu' zirvesi