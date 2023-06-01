Haber Global'de ayrılık: "Bazen gitmek gerekiyor"

Haber Global’den ayrılık haberi geldi. 2021 yılından bu yana Haber Global’de görev alan Buket Güler, kanalla yollarının ayrıldığını duyurdu.

“CEKETLERİM VE BEN YENİ YOLLARA ÇIKTI…”

Veda haberini sosyal medyadan duyuran Buket Güler, şu ifadelere yer verdi:

“Bende yeri hep apayrı olacak Haber Global’e veda ettim bugün. Zor oldu çünkü çok güzel yayınlar yaptık. Enfes anılarım var. Harika dostlar edindim. Hem çok çalıştık hem de çok eğlendik ama bazen gitmek gerekiyor işte… Ceketlerim ve ben yeni yollara çıktı. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizi Seviyorum”

BUKET GÜLER KİMDİR?

Habercilik kariyerine henüz üniversite yıllarında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara'daki haber merkezinde başlayan Güler, burada muhabir olarak çalıştı. Tempo dergisinde özel haber ve röportajlar yaptı.

2009 yılında transfer olduğu TRT Türk kanalıyla birlikte televizyon haberciliğine geçiş yaptı. Burada görev yaptığı 7 yıl boyunca Dünyamız Detay ve TRT Dünya Gündemi gibi programları sundu.

2016 yılındaki durağı ise Habertürk TV oldu. Burada Gün Ortası ve Güne Bakış isimli haber bültenleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. 2018 yılının mayıs ayı başlarında kanalla yollarını ayırdı.

2018 yılında ise CNN TÜRK'e katıldı. Burada ana haberi uzun süre sunduktan sonra, 2020'de Olay TV ekibine katıldı. 2021 yılı Şubat ayında ise Haber Global ile anlaştı. Deneyimli ismin yeni adresi ise henüz bilinmiyor.