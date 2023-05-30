AKP’li meclis üyesi, İBB binasında gazeteciyi darp etti

İBB Meclisi, mayıs ayı olağan İSKİ Genel Kurulu'nu gerçekleştirmek üzere Saraçhane'deki başkanlık binasında toplandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasından 2 gün sonra toplanan oturum gergin geçti. Oturumun açılışında İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. AKP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak alkışlarla “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı.

Birgün'de yer alan habere göre, söz alan CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı “CHP olarak milletin iradesine saygı duyuyoruz. AKP'ye de CHP'ye de AKP'ye de oy verenlerin hakkını hukuku korumaya devam edeceğiz. İstanbul bize güven oyu verdi. 20 ilçede önde bitirdik. Kimse umutsuzluğa kapılmasın” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı konuşurken AKP'liler meclis salonunu terk etti.

Oturumdan çıkan AKP'li Meclis Üyesi Uğur Korkmaz’a sivil bir kişi tarafından küfür edildiği öğrenildi. AKP’li Korkmaz bu olayı görüntüleyen Medyascope muhabiri Ali Macit yaşanan arbede sırasında darp etti, çekim yapmasını engelledi.

Olayın ardından Macit, sosyal medyada da hedef gösterildi.