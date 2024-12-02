Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Kasım Ayı Raporunda... Onlarca Gazeteci...

Türkiye’de gazetecilere yönelik ihlallerin arasına her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği “2024 Yılı Kasım Ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu”nu yayımladı.

Raporda, İstanbul Esenyurt ile başlayan ve Batman, Mardin, Halfeti, Tunceli, Ovacık ve Bahçesaray ile devam eden kayyım uygulamalarına yönelik protestolarda, basın özgürlüğüne yönelik saldırıların yaşandığı belirtildi.

Kayyıma karşı protestolarda, gazetecilerin defalarca kez hedef alındığı ve haber takiplerinin engellendiği vurgulanan raporda, Batman’da 4 Kasım’daki olaylarda Batman Sonsöz gazetesinin bürosunun basılarak muhabir Serhat Aslan'ın, 5 Kasım’da ise JINNEWS muhabiri Pelşin Çetinkaya, gazeteci Mizgin Sönük ile Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Veysi Akören'in darp edilerek gözaltına alındığı aktarıldı. Raporda, 10Haber muhabiri Furkan Karabay'ın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili yargılama sürecine dair haberi ve paylaşımlarından sonra gözaltına alınarak tutuklandığına da yer verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile kayyım atamalarına tepki gösteren muhalefet milletvekilleri arasında çıkan arbede sırasında Bakan Yerlikaya'nın, görüntü almaya çalışan ANKA Haber Ajansı kamerasına yumruk attığı olayın da yer aldığı raporda, “Gazetecileri korumak ile sorumlu olan bir bakanın meslektaşımıza yaptığı bu saldırıyı kınıyor, bu yumruğun dahi Türkiye’de gazetecilerin güvende olmadığının en çıplak hali olduğu gerçeğini yineliyoruz” denildi.

Raporda, kasım ayında 3 gazetecinin saldırıya uğradığı, evine baskın düzenlenen gazeteci sayısının 13, gözaltına alınan 21, tutuklanan 3, tehdit edilen 5, haber takibi engellenen 9, kötü muameleye maruz kalanların 6 olduğu kaydedildi.

Raporda, 8 gazeteci hakkında soruşturma, 6 gazeteci hakkında dava, 2 gazeteci hakkında 88 bin 80 TL para cezası olduğu, 44 dosyada 98 gazetecinin yargılanmasının sürdüğü, tutuklu gazeteci sayısının ise 2 Aralık itibarıyla 40 olduğu bilgisi yer aldı. 2 gazetecinin işine son verildiği belirtilen raporda, RTÜK tarafından 39 yayın yasağı, 1 toplatma kararı, 6 habere erişim engeli, bir internet sitesine kapatma ve 3 sosyal medya içeriğine erişim getirildiğine yer verildi.

Kasım ayında 21 gazetecinin gözaltına alındığı belirtilen raporda, bu sayının son yıllarda gazetecilere dönük saldırıların en zirve yaptığı ay olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: ANKA