Gazeteciler Cemiyeti 'sansür yasası’nı AYM'ye taşıdı

AKP ve MHP, “dezenformasyonla mücadele” adı altında getirdiği internet haberciliği ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar düzenleyen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçen yılın ekim ayında TBMM’den geçirmişti. Gazeteciler Cemiyeti, kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak nitelendirilen kanunun iptali talebiyle dava açmıştı. Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karara göre söz konusu kanun Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Mahkemenin yasanın iptali istemiyle AYM’ye yaptığı itiraz başvurusunun gerekçesinde “49. md.nin basının etik niteliklerini artırmaya yönelik sunduğu korumanın sınırları netleştirilmeli ve hangi eylemlerin bu nitelikleri ihlal edeceği konusunda bir ölçüt/eşik değer belirlenmesi gibi kriterlerden oluşturulması yönünde tespitler yaptığı anlaşılmakla söz konusu 195. Sayılı Kanunun 49. md.sinin anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunmasına karar vermek gerekmiştir” denildi.

Gazeteciler Cemiyeti, konuya ilişkin sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“TBMM'de sansür yasası sırasında bu maddeler Anayasaya aykırı dedik, dinletemedik. Ama vazgeçmedik, yargı haklı buldu! Resmi ilan kesme cezalarına açtığımız davada mahkeme, BİK yönetiminin keyfi ve çerçevesi belirsiz ceza yetkisini AYM'ye taşıdı. Tüm basınımıza hayırlı olsun.”

Kaynak: ANKA