Gazeteci Sezgin Kartal tutuklandı!
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gözaltına alınan gazeteci Sezgin Kartal tutuklandı.
İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kartal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyordu.
Dosyasına gizlilik kararı konulan Kartal, ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
HDP'DEN TEPKİ
HDP'nin sosyal medya hesabından Sezgin Kartal'ın tutuklanmasına tepki gösterilirken, şu ifadeler kullanıldı:
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gözaltına alınan gazeteci Sezgin Kartal uydurma gerekçelerle tutuklandı. Her fırsatta özgür basına saldıran iktidar Gazeteciler Gününde gösterdiği tutumla basın özgürlüğüne karşı duruşunu da gösteriyor."
Kaynak: Gerçek Gündem
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