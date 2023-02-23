Gazeteci Seyhan Avşar'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV muhabiri Seyhan Avşar hakkında soruşturma başlattı.

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Gazeteci Seyhan Avşar'a soruşturma

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle Hatay’ın Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Güreşçi kardeşlerin burada darp edildikleri ve bunun sonucu 27 yaşındaki Ahmet Güreşçi’nin öldüğü iddia edilmişti. 

OLAYI HABERLEŞTİREN GAZETECİYE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da Ahmet Güreşçi'nin işkence ile öldüğü iddiasını haberleştirdiği için Seyhan Avşar'ın ifadesinin alınmasını istedi.

Soruşturmada Seyhan Avşar’ın gecikmeye mahal verilmeden ifadesinin alınması istenirken soruşturmanın hakaret ve iftara suçlamasıyla başlatıldığı öğrenildi.

SEYHAN AVŞAR'DAN AÇIKLAMA

Avşar soruşturma haberini sosyal medyadan duyurarak “Hatay’da yağma iddiasıyla gözaltına alınıp Altınöz Jandarma Karakolu’nda uğradığı işkence nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen bir gencin haberini yaptığım için hakkımda soruşturma başlatılmış. Bugün bir polis memuru iş yerime gitmiş. Telefonda kendisiyle konuştum. İfade vermem için getirdiği çağrı kağıdını görevli arkadaşıma bırakmasını istedim. Önce bıraktı. Ancak bir müddet sonra arayarak çağrı kağıdını direkt bana vermesini istediklerini, işlemin acil olduğunu belirtti. Bakacağız bu kadar acil olan neymiş. Keşke aynı aciliyet işkencecileri bulup yargılama konusunda bu kadar hızlı çalışsa.” dedi.

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