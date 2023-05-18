Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında karar!

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast yapılabileceğine dair paylaşımı nedeniyle hakkında açılan soruşturma çerçevesinde bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

Son Güncelleme:
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta, Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapmak için bir grubun Türkiye’ye giriş yaptığına yönelik 12 Mayıs’ta yayınladığı paylaşımı nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bu çerçevede de ifadeye çağrıldığını duyurmuştu.

Savcılıkta ifadesi alınan Yanardağ, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılığın talebini kabul eden mahkeme, Yanardağ’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 12 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında, "Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Tele 1
Son Güncelleme:
Almanya'da gözaltına alınan Sabah çalışanları serbest bırakıldı: Gerekçe hakkında açıklama yapılmadı Almanya'da gözaltına alınan Sabah çalışanları serbest bırakıldı
Bugün Çağlayan Adliyesi'nde teslim olmuştu: Gazeteci Barış Pehlivan tahliye oldu Gazeteci Barış Pehlivan tahliye oldu
Küf derdine son! Çok pratik bir temizlik sırrı sayesinde küfleri silip süpürün Küf derdine son! Çok pratik bir temizlik sırrı sayesinde küfleri silip süpürün
Evde kendi salçanızı böyle yapın! 2 seneye kadar taze kalıyor Evde kendi salçanızı böyle yapın! 2 seneye kadar taze kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Tüm hayatınızı zindana çevirebilirler: Asla evlenilmemesi gereken 3 burç belli oldu Asla evlenilmemesi gereken 3 burç belli oldu
Temmuz’da emekliye 3 kademeli zam formülü: En düşük maaş belli oldu! Temmuz’da emekliye 3 kademeli zam formülü: En düşük maaş belli oldu!
İslam Memiş 'Fırsat doğdu' dedi yatırımcıyı uyardı: 'Üçüncü alternatif yok' İslam Memiş 'Fırsat doğdu' dedi yatırımcıyı uyardı: 'Üçüncü alternatif yok'
Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur için üç farklı senaryo: Canlı yayında tek tek oran verdi Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur için üç farklı senaryo: Canlı yayında tek tek oran verdi
AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler