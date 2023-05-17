Almanya'da gözaltına alınan Sabah çalışanları serbest bırakıldı: Gerekçe hakkında açıklama yapılmadı

Sabah ve A Haber çalışanlarının Almanya’daki çalışanlarının evine baskın yapıldı.

Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Cemil Albay, gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler daha sonra serbest bırakıldı.

Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirilirken, gözaltına alınan isimlerin bilgisayar ve telefonlarına el konuldu.

ALMAN BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRILDI

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi saat 16.30’da Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Sabah gazetesinin Frankfurt'taki ofisi Alman polisi tarafından basılmış, gazetenin Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

İsmail Erel ve Cemil Albay bir süre sonra serbest bırakıldı. Baskının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.