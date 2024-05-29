Gazeteci Fatih Portakal, sözleşme paylaştı: "Kovulmadım, geri geleceğim”

Yaz aylarının gelmesi ile beraber pek çok isim ekranlara veda edecek. Sözcü TV ana haber bültenini sunan gazeteci Fatih Portakal, yeni adresini paylaştı.

YENİ SEZONDA DA SÖZCÜ TV'DE

14 Haziran 2024 tarihinde Sözcü TV ile olan sözleşmesi bitecek olan Fatih Portakal yönetim ile yeni bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Görüşmelerin erken başlayıp erken bittiğini söyleyen Fatih Portakal anlaşmaya imza atarken paylaştığı görselde, “Bir sezonu daha noktalamaya az kaldı. İmzayı attım, gelecek sezon yine ve yeniden Sözcü TV'deyim... Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım, geri geleceğim. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın paylaşımı: