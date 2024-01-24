FOX TV'nin adı ve logosu değişti

FOX TV'nin adı ve logosunda değişiklik yaptığı ve RTÜK'ün de bu değişikliği onayladığı açıklandı.

FOX TV'nin adı ve logosu değişti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, FOX TV logo değişikliğine gittiğini açıkladı.

Taşçı, kanalın adının artık Now TV olduğunu belirtti.

RTÜK üyelerinin ise değişiklik istemini yerinde bularak onayladığı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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