FOX TV'nin adı ve logosu değişti
FOX TV'nin adı ve logosunda değişiklik yaptığı ve RTÜK'ün de bu değişikliği onayladığı açıklandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, FOX TV logo değişikliğine gittiğini açıkladı.
Taşçı, kanalın adının artık Now TV olduğunu belirtti.
RTÜK üyelerinin ise değişiklik istemini yerinde bularak onayladığı kaydedildi.
Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) January 24, 2024
RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.
Kaynak: Gerçek Gündem