Fox TV'den 'Yasak Elma' kararı

Hatay'da dün akşam merkez üssü Defne ve Samandağ ilçeleri olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi. Dün akşam Fox TV ekranlarında yayınlanması planlanan 'Yasak Elma'nın yeni bölümü, peş peşe gelen deprem haberlerinin ardından iptal edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV de dün akşam yayınlamayı planladığı 'Ömer' dizisinin yeni bölümünün yayınını iptal etti.