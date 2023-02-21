Fox TV'den 'Yasak Elma' kararı

Fox TV, 'Yasak Elma'nın yeni bölümünün yayınını deprem haberlerinin ardından iptal etti.

Son Güncelleme:
Fox TV'den 'Yasak Elma' kararı

Hatay'da dün akşam merkez üssü Defne ve Samandağ ilçeleri olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi. Dün akşam Fox TV ekranlarında yayınlanması planlanan 'Yasak Elma'nın yeni bölümü, peş peşe gelen deprem haberlerinin ardından iptal edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV de dün akşam yayınlamayı planladığı 'Ömer' dizisinin yeni bölümünün yayınını iptal etti.

Son Güncelleme:
Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız
TRT1'de beklenmedik gelişme! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda etti TRT1'de beklenmedik gelişme! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda etti
Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var
Günlerdir olay olmuştu. ATV'den Oktay Kaynarca kararı Günlerdir olay olmuştu. ATV'den Oktay Kaynarca kararı
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' Prof. Ahmet Ercan tek tek anlattı, sunucu kendini tutamadı: 'Vay anasını'
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlüler