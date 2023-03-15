Fatih Portakal’dan Muharrem İnce’ye sert sözler: 'Hiç güven veren biri değil'

Nevşin Mengü'den sonra Fatih Portakal da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından arandığını açıkladı ve ‘Hiç güven veren biri değil’ değerlendirmesinde bulundu.

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Muharrem İnce'nin yaptığı yorumlardan hoşlanmadığı gazetecileri araması, tepki çekmeye devam ediyor. Nevşin Mengü'den sonra Fatih Portakal da kendisine mesaj atan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çıkıştı. Fatih Portakal, "Şimdi böyleyse iktidara gelse ne olacak? Böyle siyasetçi olmamalı. Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce” değerlendirmesini yaptı.

Fatih Portakal, Youtube kanalında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“MESAJ ATMIŞ BANA İŞİMİ ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYOR”

"Muharrem İnce mesaj atmış, 'Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım' falan diyor. Bana işimi öğretmeye çalışıyor. Ben sana işini öğretiyor muyum? Herkes kendi işini yapsın!"

“İNCE GİBİ BİR İNSANIN BİZİ YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNÜN”

"Dün Nevşin’i de aramış, böyle bir iki cümle söylemiş Nevşin gereken cevabı vermiş. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün."

“MUHALEFETTE BÖYLEYSE İKTİDARA GELSE NE OLACAK?”

"Şimdi muhalefetteyken böyle! Acaba iktidara gelse ne olacak? İktidara geldiğinde demokrat bir yönetici olabilecek mi? Hoşuna gitmeyen gazeteciyi Böyle siyasetçi olmamalı. Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce.”

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