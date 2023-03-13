Fatih Portakal, neden ekranlara döndüğünü açıkladı

Fox TV'den ayrıldıktan sonra ekranlardan uzak kalan Fatih Portakal, SÖZCÜ TV ile ekranlara dönüş kararını “Önemli bir süreçteyiz. Bu önemli süreci es geçemezsiniz. Sadece YouTube veya sosyal medyada bunu yapamazsınız. Televizyonda da olmak gerekiyor” diye açıkladı.

Gazeteci Portakal, ekranlardan uzak kaldığı 3 yılı ve hedeflerini Sözcü gazetesine anlattı. Fatih Portakal, televizyon ekranlarından uzak kaldığı 3 yılın nasıl geçtiğine dair soruya “Harika geçti. Hiçbir şey yapmadım. Kendime baktım. Yaşadığım yere baktım. Huzurluydum. Akıl sağlığı çok önemli. Beden sağlığı da çok önemli” karşılığını verdi.

“TELEVİZYONDA, BENİM ÖNCEKİ KURUMUMDA ÇALIŞTIĞIM GİBİ BİR TARZIM OLACAK”

“Güzel bir üç yıldı. O hikayeyi biraz virgülledik, şimdi yeni bir hikayeye başlayacağız. Umarım güzel olur…” diyen Portakal, “Sizi yeniden televizyona döndüren motivasyon, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum mu?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Tabii onun da çok büyük etkisi var. Esas sorumluluklardan bir tanesi o. Çünkü Türkiye önemli bir virajda. Dönüşüme ve değişime inanıyorum. Bu değişimin yaşanması gerekiyor. Hiçbir zaman bir gazeteci mühendisliğine falan soyunmuyorum, siyaset mühendisliğine de soyunmuyorum. Hiçbir zaman insanları manipüle etmiyorum. Sadece bilgi veriyorum ve konuşuyorum. Televizyonda, benim önceki kurumumda çalıştığım gibi bir tarzım olacak. YouTube'da yaptığım yayınların aynısını burada yapacağım. Önemli olan insanlarda farkındalık yaratmak.”

“KİMİLERİNİ ÖFKELENDİRECEĞİZ AMA İZLEDİKLERİNDE TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNİ BULACAKLAR BURADA”

Portakal izleyicilerine ise şu çağrıyı yaptı:

“İzlesinler… SÖZCÜ TV'yi, SÖZCÜ Ana Haber'i izlesinler. Çünkü aynı tatta vereceğim. FOX'ta nasılsam, burada da aynı tarzda, aynı özgürlük içerisinde… Bu benim için çok çok önemli. Buradan her yere bu mesajı veriyorum. O özgürlük içerisinde, o bağlantısızlık içerisinde, o bağımsızlık içerisinde insanlarla hem haber paylaşacağız, hem beyin fırtınası yapacağız, insanlara bir pencere açmaya çalışacağız. Kimilerini öfkelendireceğiz ama izlediklerinde Türkiye gerçekliğini bulacaklar burada.

Herkesi kucaklayacağımı düşünüyorum. Çünkü vicdanı ile hareket eden bir insanım. Habercilikte bu çok önemlidir. Kimi vicdanını yitiren haberciler vardır, ben onlardan biri değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Giderken de vicdanımla gittim, gelirken de vicdanımı dinleyerek geldim. Güzel olacak diye düşünüyorum. Herkese hayırlı olsun. SÖZCÜ'yü, SÖZCÜ Ana Haber'i izleyin. Farkındalık yaratacağız, sorgulatacağız, konuşacağız, lazım olan her şeyi yapacağız.”