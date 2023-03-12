RTÜK'ten 'Kızılcık Şerbeti' dizisine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

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RTÜK'ten 'Kızılcık Şerbeti' dizisine inceleme

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin son bölümünde, ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen ‘Nursema’, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizi hakkında inceleme başlattıklarını belirtti.

RTÜK Başkanı Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Show TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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