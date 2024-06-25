"Ekol TV satıldı" iddiasıyla ilgili kanaldan açıklama

Ersan Şen’in kurduğu ve ardından hisselerini Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'na devrettiği Ekol TV'yi Mansimov'un da Rams Türkiye Grubu'na sattığı iddia edildi. Kanaldan konuyla ilgili açıklama geldi.

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"Ekol TV satıldı" iddiasıyla ilgili kanaldan açıklama

Medya Faresi'nde yer alan habere göre, avukat Prof. Dr. Ersan Şen tarafından kurulan ve hisseleri Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na devredilen Ekol TV'nin bir kez daha el değiştirdiği iddia edildi. Nisan 2024'te yayın hayatına başlayan kanalın, yeni nesil içerik platformu GAİN'i de satın alarak medya dünyasına hızlı bir giriş yapan Rams Türkiye Grubu’na devredildiği öne sürüldü.

KANALDAN AÇIKLAMA

Ekol TV'den satış haberlerine ilişkin açıklama geldi.

Kanaldan yapılan açıklamada, "Bazı internet sitelerinde EKOL TV'nin satıldığı iddialarının yer aldığı görülmüştür. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. EKOL TV gündemi belirleyen programları ve özel haberleriyle fark oluşturan yayıncılığını her geçen gün daha da ileriye taşıyarak sürdürecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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