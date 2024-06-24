Benedict Cumberbatch iddiaları doğruladı: 'Doctor Strange' olarak Avengers 5'e geri dönüyor

Emmy ve BAFTA ödüllü ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, 'Doctor Strange' karakterini yeniden canlandırmak için 'Avengers 5' filmine geri döneceğini doğruladı.

'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

Son olarak Netflix'te yayımlanan 'Eric' adlı mini dizide rol alan Cumberbatch, son röportajında 'Doctor Strange' rolüyle ilgili heyecanını dile getirdi ve 'Gelecek yıl Avengers'ı sabırsızlıkla bekliyorum' dedi.

Yıldız oyuncu, 'Bu Doktor Strange. O bir Marvel karakteri ve bu konuda gerçekten dürüst olacağım; onu oynamanın keyfi çok büyük. Ama aynı zamanda onu oynamanın keyfi, hikayelerin ve yazıların yaratılmasına ve onlara platform sunmaya yardımcı olabileceğim ve daha az ticari yapımların hayata geçirilmesine yardımcı olabileceğim anlamına da geliyor. O, bir yapımcı ve bir aktör olarak hayatımda pek çok açıdan bir hediye. Onu oynamayı seviyorum. Çok eğlenceli biri. Gelecek yıl Avengers'ı sabırsızlıkla bekliyorum, orada bir fırtına patlak verecek' dedi.