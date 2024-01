Dünya Gazetesi satıldı: "Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz..."

43 yıllık Türkiye'nin ilk ekonomi gazetesi Dünya satıldı. Bir süredir devam eden satış görüşmeleri sonuçlandı. Nezih Demirkent tarafından kurulan Dünya Gazetesi'nin imtiyaz sahipliğini Didem Demirkent, Umut Güner'e devretti.

Gazete'nin eski imtiyaz sahibi Didem Demirkent, bir veda mesajı yayınladı. Okuyucularına "Dünya gazetesi yeni sahibi kadar sizlere de emanettir" diyen Demirkent şu mesajı paylaştı:

"YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

Gazete konu ile ilgili bir açıklama yayımladı. Gazetenin açıklamasında "Türk ekonomi basınında koca bir çınar büyüdü. Bugün ekonomi basınında yetişen neredeyse tüm gazetecilerin yolu bu okuldan geçti ve DÜNYA kendi içinde bir okul oldu. DÜNYA Gazetesi bugün, her biri bu okulda yetişmiş çalışanları ve Demirkent gazetecilik ilkeleriyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz…" ifadeleri kullanıldı.

İşte gazete tarafından yayımlanan satış açıklaması:

"Güçlenerek yola devam…

2 Mart 1981’de Cağaloğlu Narlıbahçe sokağındaki mütevazi bir bina 3. Katında Nezih Demirkent liderliğinde bir avuç basın emekçisi bir ekonomi gazetesi çıkarma hayaliyle yola çıktılar. Ekonomi gazetesi olarak yayına başladığı ilk gün, manşette şu satırlar yer aldı: “DÜNYA, bugünden itibaren yeni bir biçimde ve yeni bir içerik ile karşınızda…

Amacımız, haber dünyasında ekonomiyi politikayla buluşturabilmek… Hem yurt içinde hem yurt dışında ilkemiz, günümüzün dünyasının hızlı dinamiği içerisinde kendimizi sürekli yenilemek, her geçen gün daha iyi, daha kapsamlı hizmetler sunmak. İnanıyoruz ki, iddiamızın gerçekliğini sözcüklerle değil, sunacağımız hizmetlerde göreceksiniz.”

Nezih Demirkent önderliğinde her biri gazeteciliğin piri kabul edilen isimlerle sadece bir gazete yayın hayatına başlamadı, Nezih Demirkent ilkeleri olarak da kabul edilen manifestosu Türk basınında yeni bir mihenk taşı oluşturdu. Tarafsız ve ilkeli bir yayın ile ekonominin tüm kesimlerinin sesi olacaktı DÜNYA… Nezih Demirkent, “Araştıracak, bulacak ve uygulayacaksın. Bunun için hiç durmadan çalışacaksın. Gazetecilik kısaca budur” diyordu. 43 yıllık yayın hayatında gazete Demirkent ilkelerinden ödün vermedi.

Eksiksiz, her yönü araştırılmış habercilik ve haklı olanın hakkını ortaya koymaktan çekilmeyen yorumlarla ‘Dünya yazıyorsa doğrudur’ sözünün haklı gururuyla bugün yarım asra doğru koşuyor. İsimler değişir ama ilkeler ölmez. Nezih Demirkent’in 2001’de vefatının ardından, bayrağı kızı Didem Demirkent devraldı. Sayısız isim yetiştiren, Türkiye’nin en güçlü kalemlerini barındıran DÜNYA, bu bağlamda Türk ekonomi basının amiral gemisi oldu.

Türk ekonomi basınında koca bir çınar büyüdü. Bugün ekonomi basınında yetişen neredeyse tüm gazetecilerin yolu bu okuldan geçti ve DÜNYA kendi içinde bir okul oldu. DÜNYA Gazetesi bugün, her biri bu okulda yetişmiş çalışanları ve Demirkent gazetecilik ilkeleriyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz…

Siz okuyucularımızla beraber. DÜNYA Gazetesi çalışanları olarak her zaman, doğru, tarafsız habercilik anlayışımızla Nezih Demirkent’in ilkeleriyle Türkiye’nin her noktasında sizin yanınızda olacağız. Anadolu’nun sesini Ankara’ya duyurmak dünyanın haberini gelişmelerini gözlerinizin önüne sermek için her gün masanızda olacağız."