DHA'da Üst Düzey Ayrılık

Demirören Haber Ajansı’nda bir haftada üçüncü veda yaşandı. Yaklaşık 21 yıldır kurumda görev alan DHA İstanbul Haberleri Müdürü Gökhan Danacı, kurumla yollarını ayırdı. Ajanstan ayrılan üst düzey ismin yeni adresi ise henüz netleşmedi.

Son Güncelleme:
DHA'da Üst Düzey Ayrılık

Demirören Haber Ajansı’nda (DHA) yaprak dökümü devam ediyor. Medyaradar’da yer alan habere göre DHA İstanbul Haberleri Müdürü Gökhan Danacı, 21 yıldır görev yaptığı ajansla yollarını ayırdı.

Gökhan Danacı’nın vedası, kurumda bir haftada üçüncü veda olarak kayıtlara geçti. DHA’da yaklaşık 15 yıl boyunca gece muhabiri olarak görev yapan Murat Deliklitaş emekliliğini isteyerek kurumla yolları ayırmıştı. Veda eden bir diğer isim ise yine 15 yıl boyunca DHA’da görev alan Zeki Günal olmuştu.

DHA'da Üst Düzey Ayrılık - Resim : 1

GÖKHAN DANACI KİMDİR?

Selçuk Üniversitesi Gazetecilik mezunu olan Gökhan Danacı, 2004 yılında DHA’da görev almaya başladı. Son olarak DHA İstanbul Haberleri Müdürü pozisyondaki görevinden ayrılan Gökhan Danacı’nın yeni adresi ise henüz bilinmiyor.

Etiketler
Medya
Son Güncelleme:
Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı
İstanbul'a Çok Yakın Konumda... Adı Pek Duyulmamış Saklı Cennet İstanbul'a Çok Yakın Konumda... Adı Pek Duyulmamış Saklı Cennet
Time Dergisinden Dikkat Çeken 'Trump' Kapağı Time Dergisinden 'Trump' Kapağı
90'lı Yıllara Damga Vuran Hollywood Yıldızı Shannen Doherty Hayatını Kaybetti 90'lı Yıllara Damga Vuran Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Kulisleri Hareketlenecek! 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası
İmar Planını Tanımadılar! Fahrettin Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki En Güçlü İki Rakam! En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Ahmet Davutoğlu'ndan Çok Konuşulacak Darbe Çıkışı 'Eğer Bana Karşı Yapılmamış Olsaydı...'
Tüm Dünya Bunu Konuşuyor! İşte Trump'ın Hayatını Kurtaran Hamle İşte Trump'ın Hayatını Kurtaran Hamle