DHA'da Üst Düzey Ayrılık

Demirören Haber Ajansı’nda (DHA) yaprak dökümü devam ediyor. Medyaradar’da yer alan habere göre DHA İstanbul Haberleri Müdürü Gökhan Danacı, 21 yıldır görev yaptığı ajansla yollarını ayırdı.

Gökhan Danacı’nın vedası, kurumda bir haftada üçüncü veda olarak kayıtlara geçti. DHA’da yaklaşık 15 yıl boyunca gece muhabiri olarak görev yapan Murat Deliklitaş emekliliğini isteyerek kurumla yolları ayırmıştı. Veda eden bir diğer isim ise yine 15 yıl boyunca DHA’da görev alan Zeki Günal olmuştu.

GÖKHAN DANACI KİMDİR?

Selçuk Üniversitesi Gazetecilik mezunu olan Gökhan Danacı, 2004 yılında DHA’da görev almaya başladı. Son olarak DHA İstanbul Haberleri Müdürü pozisyondaki görevinden ayrılan Gökhan Danacı’nın yeni adresi ise henüz bilinmiyor.