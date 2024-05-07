DHA Genel Müdürü Korkut'un 'görevine devam et' çağrısına Rojda Altıntaş'tan yanıt: "Her şeyden haberiniz vardı, işe dönmeyeceğim"

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin olarak Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Rojda Altıntaş'ın paylaştığı görüşme kayıtları gündem oldu. Altıntaş, Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in şoförünün kendisini Eylem Tok ve oğluyla alakalı haberi yayınlamaması için aradığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Revna Demirören’in şoförü olduğunu söyleyen İlker isimli kişi, Rojda Altıntaş'ı arıyor ve Timur C’nin Yıldırım Demirören’in en küçük oğlu ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyerek kazanın haber yapılmamasını istiyor. Altıntaş sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak baskılara maruz kaldığını ifade etti.

DHA Genel Müdürü Celal Korkut, Rojda Altıntaş'ın paylaşımlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Korkut açıklamasında "Bir meslek büyüğü olarak kendisine ulaşamadığım için buradan sesleniyorum. Bir an önce iş başı yapıp kaldığı yerden görevine devam etmesini bekliyorum" dedi. Rojda Altıntaş'tan, "Her şeyden haberiniz vardı. İşe dönmeyeceğim." yanıtı geldi.

"BENİMLE AÇIKÇA PAYLAŞMASINI BEKLERDİM"

Korkut'un "ATV kazasıyla ilgili açıklama" başlıklı açıklaması şöyleydi:

“Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin vefatıyla sonuçlanan ve hepimizi derinden üzen kazayla ilgili DHA muhabiri Rojda Altıntaş’ın iddiaları gündeme gelmiştir. Öncelikle şunu belirteyim muhabirimiz Rojda Altıntaş’ın açıklamaları nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşamaktayım. Kendisi dünden beri telefonlara çıkmamaktadır. Altıntaş, halen bir DHA çalışanıdır ve kendisiyle ilgili herhangi hiçbir işlem yapılmamıştır, yapılmayacaktır. DHA olarak Kemerburgaz’daki kazayı ilk andan itibaren takip ettik ve haber yaptık. Söz konusu olay CNN TÜRK, Kanal D, Hürriyet, Milliyet ve Posta’da da sürekli gündemde tutuldu. Kanal D, anne Eylem Tok’un kafedeki özel görüntülerine ulaşarak ilk yayınlayan medya kurumu oldu. CNN TÜRK ise defalarca baba Özer Aci’yi yayına aldı. Yıllarca benim de mensubu olduğum Hürriyet konuyu günlerce manşetten verdi. Hatta Kanal D’nin Taş Kağıt Makas dizisinin bir bölümünde söz konusu olay işlendi. Olayın bu denli kamuoyunda etki oluşturmasının en önemli sebeplerinden biri Demirören Medya’nın konunun üzerine kararlılıkla gitmesi ve fikri takip yapmasıdır. Meslektaşım Rojda Altıntaş'ın kayda aldığı telefon görüşmelerinde tam olarak ne yaşadığını ve eğer varsa baskıyı benimle açıkça paylaşmasını beklerdim. Kendisine üzüleceği veya baskı altında hissedeceği bir durum olmadığını, bilakis haberi tüm yönleriyle takip edip yayınlamaya devam edeceğimizi söylerdim. Bir meslek büyüğü olarak kendisine ulaşamadığım için buradan sesleniyorum. Bir an önce iş başı yapıp kaldığı yerden görevine devam etmesini bekliyorum. Rojda Altıntaş’a ve kamuoyuna duyurulur.”

ROJDA ALTINTAŞ'TAN YANIT

Korkut'un işbaşı yapma daveti sonra muhabir Altıntaş'tan yeni bir açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan Altıntaş, "Her şeyden haberiniz vardı. Başka ses kayıtları veya görüntüler olup olmadığını merak ediyorsunuz. Bu sebeple her şeye rağmen DHA’nın resmî hesabından beni işe çağırmak zorunda bırakılmışsınız, ne kadar üzücü. Ancak işe dönmeyeceğim." ifadelerini kullandı.