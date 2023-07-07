Depremzede gazeteci Akın Bodur, taburcu oldu: TGC, biyonik kol desteği sağladı

İstanbul-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin desteğiyle depremzede gazeteci Akın Bodur’a biyonik kol sağlandı. İstanbul’da dört aydır tedavi gören TGC İskenderun Temsilcisi Akın Bodur, biyonik kolu kullanmaya başladı.

Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinde sekiz saat yıkılan evinin enkazında kalan ve sol kolu dirsekten kesilen Akın Bodur TGC’nin girişimleriyle İstanbul’a getirilmişti.

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nin desteğiyle dört ay süreyle tedavi gören Akın Bodur yürümeye başladı. Dirsekten kesilen sol kolu için de TGC’nin sağladığı biyonik kol, Akın Bodur’un yaşamını kolaylaştıracak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş Akın Bodur’un zor bir tedavi sürecini tamamladığını belirterek yürümeye başlamasının çok sevindirici olduğunu söylediler.

Deprem felaketinde annesini de kaybeden Akın Bodur, “İyileşme sürecim devam ediyor. Şu an yürüyebilir durumdayım. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür ederim. Örnek bir dayanışma gösterdiler. İstanbul’da tedavi sürecim tamamlandı. Ayrıca biyonik kol da alındı. Biyonik kol yaşama devam ederken ve mesleğimi sürdürürken bana kolaylık sağlayacak” diye konuştu.