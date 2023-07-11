Cumhuriyet gazetesinin 52 eski çalışanından, gazete yönetimine istifa çağrısı
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları, yayımladıkları açıklamada, “Sadece eski gazetemize, daha çok mesleğimize olan vefa borcumuz nedeniyle, Cumhuriyet’in yayın yaşamına devam edebilmesi için, mevcut Vakıf yönetiminin istifasının etkili ve geçerli yöntem olduğuna inanıyoruz” dedi.
Cumhuriyet gazetesi ve medya mülkiyetine sahip olan vakıf yönetiminde bir süredir meydana gelen usulsüzlük iddiaları, gazetenin bir grup eski çalışanını harekete geçirdi. T24'te yer alan habere göre; Bir hafta gibi kısa bir sürede, ulaşabildikleri eski mesai arkadaşlarının onayını alarak bir çağrı yayınlayan çalışanlar, yönetime istifa çağrısı yaptı.
“Biz aşağıda imzaları bulunan, son 40 yıl içinde Cumhuriyet Gazetesi’nde görev almış münhasıran muhabir, editör, yazar, teknik, idari personel ve yönetici kimliğimizle, Vakfın ve gazetenin halen içine düştüğü acıklı durumu kaygıyla izliyoruz” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“1924 yılından bu yana yayınlanan, sevabıyla günahıyla, Türkiye basın dünyasında ekol haline gelmiş bir gazetenin ve medya mülkiyetine sahip olan Vakfın adı, son dönemde, kişisel iktidar ve ihtiraslar peşinde koşanlar yüzünden, Cumhuriyet Gazetesi’ni yerle bir eden çeşitli usulsüzlüklere, kısır çekişmelere konu oluyor.
Mevcut yönetim bugüne kadar ya susarak ya da inandırıcılığı olmayan açıklamalar yaparak yarattıkları sorunları ve krizi çözemeyeceğini gösterdi. Oysaki her itham ve iddia hakkında, şeffaf davranarak açıklama yapılması, okuyucuların aydınlatılması, sorumluların kimler olduğunun sergilenmesi gerekirdi. Bu yapılmadı, yapılmak istenmedi.
"ÖZGÜR GAZETECİLİK YAPILMASINI SAĞLAYACAK YENİ BİR YÖNETİM ŞARTTIR"
Sadece eski gazetemize, daha çok mesleğimize olan vefa borcumuz nedeniyle, Cumhuriyet’in yayın yaşamına devam edebilmesi için, mevcut Vakıf yönetiminin istifasının etkili ve geçerli yöntem olduğuna inanıyoruz.
Sicili tartışmasız, farklı kesimler tarafından saygı gören, ciddi, gerçekten bağımsız ve özgür gazetecilik yapılmasını sağlayabilecek yeni bir yönetim şarttır.
Cumhuriyet Gazetesi’nde yönetim değişikliğinin sadece bu amaçla desteklenmesi gerektiğine olan inancımızı gazetenin okuyucuları ile paylaşıyoruz.
Ulaşamadığımız meslektaşlarımızın, yukarıdaki metni onaylıyorsa, eskicumhuriyetcalisanlari@gmail.com adresine bir mail atmaları yeterli olacak.”
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