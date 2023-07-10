Fatih Portakal yeni adresinde yayına başladı

Fatih Portakal, bugünden itibaren yeni YouTube kanalında yayın yapacağını duyurdu.

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Fatih Portakal yeni adresinde yayına başladı

Sosyal medya hesabından video paylaşan Fatih Portakal, bugünden itibaren yeni YouTube kanalında olacağını duyurdu. Portakal, Sözün Özü program adıyla YouTube'da kendi yayınlarını yapmaya başladı. 

Sözcü TV'de ana haber sunan Fatih Portakal kısa bir süre önce Sözcü TV'de son yayınını yaparak kanala veda etmişti. O günlerde, haber seslendiren sesçiyi ağır sözlerle eleştirerek gazetecilerden tepki almıştı. 

Portakal, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yeni adresini duyurdu. Takipçilerini YouTube’tan yapacağı yayına davet eden Portakal, paylaştığı videoya şu notu düştü: "Birileri mutlaka özlemiştir" diye düşünüyorum. Özlemeyenler izlemeyebilir. Sabah 11 yeni YouTube mekanımda yayınım başlıyor. Duyanlar duymayanlara söylesin."

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