Ciner Medya Grubu'nda üst düzey atama

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevine grupta görev yapan Fevzi Çakır getirildi.

Ciner Medya Grubu'nda üst düzey atama

Ciner Medya Grubu’nda önemli bir atama gerçekleşti. Bir süredir Habertürk TV Ankara Temsilciliği görevini başarılı bir şekilde sürdüren Fevzi Çakır grubun Ankara Temsilciliği görevine getirildi.

Atama kararı, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, mevcut görevi uhdesinde kalmak kaydıyla, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi olarak atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim” ifadeleri kullanıldı.

Ciner Medya Grubu'nda üst düzey atama - Resim : 1

FEVZİ ÇAKIR KİMDİR?

Kilis doğumlu olan Fevzi Çakır, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2011 yılında mezun oldu. 24 TV Ankara Haber Merkezi’nde stajyer muhabir olarak mesleğe başladı. Anadolu Ajansı Ankara Adliye Muhabirliği görevinin ardından 2013 yılında Habertürk Gazetesi’ne yargı muhabiri olarak transfer oldu. Habertürk Gazetesi’nin kapanmasının ardından Habertürk TV’ye geçen Çakır, Cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak görevini sürdürdü. Uzun yıllar yargı muhabiri olarak görev yapan ve çarpıcı özel haberleri ile gündeme gelen Fevzi Çakır Habertürk TV ve Show TV temsilci yardımcılığı ve daha sonra Habertürk TV Ankara Temsilciliği görevine getirilmişti.

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