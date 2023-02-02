bianet'in yeni genel yayın yönetmeni belli oldu

Bağımsız İletişim Ağı bianet'in Genel Yayın Yönetmenliği görevini deneyimli gazeteci Murat İnceoğlu üstlendi.

Uzun yıllar istihbarat şefi olarak görev aldığı TV 8'in yanı sıra Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gibi gazetelerde, Radyo Cumhuriyet, İMC TV, Kent TV gibi kurumlarda çalıştı. İnceoğlu son olarak Gazete Duvar'da haber müdürü olarak görev alıyordu.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTEYENLERİN SESİ OLMAK İSTİYORDUM"

İnceoğlu bianet'in "90'ların Hak Mücadeleleri" yazı dizisi için kaleme aldığı "Geç gelen gazeteci dayanışması" yazısında gazeteciliğe nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı:

"80 öncesinde daha lise yıllarındaydım, kafamda gazetecilik yapmak gibi bir düşüncenin kırıntısı dahi yoktu. Her gün kötü haberler geliyordu, ama gençtik, çevremizde kendimiz gibi çok sayıda genç vardı, onlarla birlikte dünyayı değiştireceğimize inancımız vardı.

90'lı yıllara geldiğimizde gazeteciliğe adım atmış ve ideallerimize ulaşmak için, haksızlığa uğrayanların, baskı ve işkenceye maruz kalanların, kısacası insanca yaşamak isteyenlerin sesi olmak istiyordum.

Mesleğe başlamamın ardından Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) çatısı altında, aynı düşünceleri paylaştığım birçok insan buldum. İnsanın yalnız olmadığını hissetmesi her zaman için güç katar.

Çevremdeki insanlar, medyanın çarkı içinde öğütülüp gitmeme engel oldu. Basın sektörüne egemen kılınmaya çalışılan 'itaat et rahat et' anlayışına birlikte karşı çıktık."