Bahçeli'nin danışmanı, Yeni Akit yazarını hedef aldı: "Son nefesini Atatürk düşmanı olarak verecek gibi gözüküyor"

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, bugünkü köşe yazısında, Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'ı hedef aldı.

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Bahçeli'nin danışmanı, Yeni Akit yazarını hedef aldı: "Son nefesini Atatürk düşmanı olarak verecek gibi gözüküyor"

Yıldıray Çiçek, Türkgün'deki yazısında, "Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığının sembolü olan Mustafa Armağan, 2023 yılına gireceğimiz saatlerde sosyal medya hesabından 'Loading' yazarak ve Osmanlı arması paylaşarak yine bir fitneye el atmıştır." ifadelerini kullandı.

Çiçek, yazısını şöyle sürdürdü:

Mustafa Armağan’ın geçmişteki FETÖ’cü kimliği, bu Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığında sürekli fitne üretmesinin sebebi olabilir mi diye düşünüldüğü için ‘Osmanlı’ya sahip çıkıyor’ görüntüsünün sadece bir maske olduğu kanaati herkeste hâkimdir. 

1999 yılında “Medya Aynasında Fethullah Gülen (Kozadan Kelebeğe)” adlı kitabı ve yine Fethullah Gülen için yazılan yazıların derlendiği “Diyaloğa Adanmış Hayat” kitabını hazırlaması ve bunu da FETÖ’nün kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından bastırması, Zaman gazetesinin eski yazarı olması, uzun süre FETÖ’nün TV kanalı olan Mehtap TV’de “Tarih Aynası” adlı program yapması, teröristbaşı Fethullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nda yayın bölümü yöneticiliği görevini üstlenmesi, 2000-2002 yılları arasında, yine Cemaat’in hazırladığı “DA” (Diyalog Avrasya) dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapması, FETÖ’nün düzenlediği Abant Platformu toplantılarının “seçkin” katılımcısı olarak tamamında yer alması… 

Bu geçmişteki FETÖ’cü kimliğinin özetidir. Mustafa Armağan, o dönemde de Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı idi, şimdi de Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı ve son nefesini de böyle verecek gözükmektedir.

Mustafa Armağan’ın “Osmanlıyı seviyor” görüntüsünün de bir maske olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya çalışarak Osmanlı sevdası olmaz. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran da eski bir Osmanlı subayı olan Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Yazının tamamını okumak için tıklayın. 

Mustafa Armağan'ın yazıya konu olan söz konusu paylaşımı şöyle:

Bahçeli'nin danışmanı, Yeni Akit yazarını hedef aldı: "Son nefesini Atatürk düşmanı olarak verecek gibi gözüküyor" - Resim : 1

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