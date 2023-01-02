Bugün hangi kanalda, hangi programlar var?

2 Ocak Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi, program ve film yer alıyor? İşte kanalların günlük yayın akışı.

Bugün hangi kanalda, hangi programlar var?

2 Ocak’ta TV yayın akışları ve dizi saatleri şöyle:

GÜNÜN DİZİLERİ

ARTI TV YAYIN AKIŞI 21:00 Artı Eksi

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 96 Saat

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aykut Enişte

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sipahi

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye 2022

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Jumanji: Yeni Seviye

ARTI TV YAYIN AKIŞI

08:00 Gün Başlıyor

11:00 Artı Ekonomi

12:00 Haber Aktüel

13:00Haber Aktüel

14:00 Haber Aktüel

15:00 Haber Aktüel

16:00 Haber Aktüel

17:00 Haftanın Hayı Huyu

18:00 Ana Haber

19:00 Ana Haber

20:00 Odak

21:00 Artı Eksi

22:00 Artı Eksi

23:00 Gece Editörü

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

19:00 Ana Haber

20:00 96 Saat

21:45 96 saat

23:45 Banka İşi

01:15 Camdaki Kız

04:00 Arda ile Omuz Omuza

04:45 5N 1K

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:00 Hayatımın Şansı

01:00 Yasak Elma

03:30 Son Yaz

05:30 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çöp Adam

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 Özel Bölüm

20:00 Çöp Adam

22:30 Yalı Çapkını

02:00 Prometheus

03:45 Türk Müziği

04:45 Hayat Bazen Tatlıdır

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Sipahi

00:15 Güzel Günler

02:45 İbo ile Güllüşah

04:15 Köşeyi Dönen Adam

06:00 Yeni Gelin

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:30 Yazgı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2022

02:00 Dizi

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:15 Adını Sen Koy

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23:55 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

02:55 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

05:35 Hangimiz Sevmedik

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Jumanji: Yeni Seviye

22:20 Spectre

00:20 Kayıp Kızı

03:00 Alfa Kurt

04:55 Hercai

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