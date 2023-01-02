Bugün hangi kanalda, hangi programlar var?
2 Ocak Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi, program ve film yer alıyor? İşte kanalların günlük yayın akışı.
2 Ocak’ta TV yayın akışları ve dizi saatleri şöyle:
GÜNÜN DİZİLERİ
ARTI TV YAYIN AKIŞI 21:00 Artı Eksi
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 96 Saat
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aykut Enişte
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sipahi
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye 2022
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Jumanji: Yeni Seviye
ARTI TV YAYIN AKIŞI
08:00 Gün Başlıyor
11:00 Artı Ekonomi
12:00 Haber Aktüel
13:00Haber Aktüel
14:00 Haber Aktüel
15:00 Haber Aktüel
16:00 Haber Aktüel
17:00 Haftanın Hayı Huyu
18:00 Ana Haber
19:00 Ana Haber
20:00 Odak
21:00 Artı Eksi
22:00 Artı Eksi
23:00 Gece Editörü
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
19:00 Ana Haber
20:00 96 Saat
21:45 96 saat
23:45 Banka İşi
01:15 Camdaki Kız
04:00 Arda ile Omuz Omuza
04:45 5N 1K
05:00 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:00 Hayatımın Şansı
01:00 Yasak Elma
03:30 Son Yaz
05:30 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Çöp Adam
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2 Özel Bölüm
20:00 Çöp Adam
22:30 Yalı Çapkını
02:00 Prometheus
03:45 Türk Müziği
04:45 Hayat Bazen Tatlıdır
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Ana Haber
20:00 Sipahi
00:15 Güzel Günler
02:45 İbo ile Güllüşah
04:15 Köşeyi Dönen Adam
06:00 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:30 Yazgı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye 2022
02:00 Dizi
04:45 Bilginiz Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:15 Adını Sen Koy
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
23:55 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
02:55 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
05:35 Hangimiz Sevmedik
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Jumanji: Yeni Seviye
22:20 Spectre
00:20 Kayıp Kızı
03:00 Alfa Kurt
04:55 Hercai