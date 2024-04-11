A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti

Turkuvaz Medya Grubu'nda bir ayrılık yaşandı. 2022’de A Spor’a katılan ünlü ekran yüzü, veda etti.

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A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti

A Spor ekibindeki ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Yusuf Kenan Çalık'ın ayrılığını duyurmasının ardından, başarılı spiker Onur Yıldız da A Spor'dan ayrıldığını açıkladı.

Ayrılığını X hesabından duyuran Yıldız, yeni projeye dair detay vermedi ancak yakın zamanda izleyicilerle buluşacağını belirtti.

“YENİ VE İDDİALI BİR OLUŞUMLA KARŞINIZDAYIM…”

Yıldız, "Sizlerin karşısına çıkmaktan büyük keyif aldığım A Spor ekranlarına bugünden itibaren veda ediyorum. Değerli yöneticilerimize, yorumcularımıza ve iş arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Çok kısa bir süre sonra yeni ve iddialı bir oluşumla karşınızdayım..." ifadelerini kullandı.

VAR KAYITLARI İLE İLGİLİ YORUMU MU BAŞINI YAKTI?

A Spor spikeri Onur Yıldız’ın VAR kayıtları ile ilgili yaptığı yorumun başını yaktığı iddia edildi.

Canlı yayında VAR hakemi Erkan Engin'i “Odadaki hissiyatımdan” sözlerinden dolayı sert bir dille eleştiren Yıldız’ın A Spor ile yollarının ayrılmasına neden olduğu ileri sürüldü.

Yıldız, A Spor ekranında, “Hissiyat, ya kusura bakmayın gülmek zorunda kaldım sevgili seyirciler ama VAR'ı oraya hissetmesi için değil, görmesi için koyuyorlar değil mi? 6-7 sezondur hissedin diye değil görün diye koyuyorlar. O anki hissiyatım.” ifadelerini kullanmıştı.

Ve iddiaya göre Yıldız'ın bu yorumu A Spor'daki kariyerini sonlandırdı.

ONUR YILDIZ KİMDİR?

Sporseverlerle 2011’de Beyaz TV ekranlarında tanışan Onur Yıldız, 11 yıl boyunca futbolseverlerle buluştu. Beyaz TV'nin YouTube kanalında da spor içerikleri sunan Yıldız, 2020 yılına kadar kanalın spor müdürlüğünü üstlendi. Sonrasında A Spor'a geçen Yıldız, sunuculuk ve maç anlatımı gibi çeşitli görevlerde bulundu.

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