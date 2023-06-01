A Spor muhabirinden veda: "Bugün son yayınımı yapıyorum..."

A Spor’un Beşiktaş Muhabiri Sercan Dikme, kanalla yollarının ayrıldığını açıkladı.

Ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sercan Dikme, şu ifadelere yer verdi:

“Ağustos 2020’den bu yana A Spor çatısı altında sizlerin evine konuk olmanın mutluluğunu yaşadım. Turkuvaz Medya’da çok iyi dostluklar kurup aile ortamında çalıştım. Birçok arkadaş, kardeş ve büyük tanıdım.

Bu süreç içerisinde sizlere en hızlı şekilde en doğru ve teyitli bilgileri ulaştırmak için çok çalıştım. Üç sene boyunca Beşiktaş’a dair tüm doğru haberleri A Spor ekranında paylaştık.

Hem kurumuma hem de siz değerli izleyenlerimize mahcup olmamak, en çok önemsediğim konuydu. Vicdanen bunu başarmış olmanın rahatlığını yaşıyorum.

Bugün benim üzerimde çok büyük emekleri olan A Spor'da muhabir olarak son yayınımı yapıyorum.

Desteklerini esirgemeyen Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik ÇİMEN’e, A Spor Yayın Koordinatörü Ender BİLGİN’e, Haber Müdürü Cüneyt ŞEN’e ve birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere…”