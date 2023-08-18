17 yıl sonra Hürriyet’e veda etti! ‘Bugün yuvadan uçuyorum…’

Demirören Medya’nın amiral gemisi Hürriyet’ten ayrılık haberi geldi. MedyaRadar’ın haberine göre gazetenin, haftalık eki ve Hürriyet Kitap Sanat dergisini hazırlayanlardan Bahar Çuhadar, veda haberini duyurdu.

“Bu kapıdan heyecandan titreyerek girdiğimde sene 2006’ydı, 26 yaşımdaydım” diyerek veda mesajı paylaşan deneyimli gazeteci Bahar Çuhadar, devamında şu duygularını dile getirdi:

“Canım Radikal ve göz nurum Hürriyet Kitap Sanat’la geçen 17 seneden sonra, bugün 43’ümde ‘yuvadan’ uçuyorum. Şimdi yeni hayat için yeni yollar bulma zamanı. 17 senede hayatıma dokunan, her tökezlediğimde sırtımdan kavrayan, her biriyle gurur duyduğum gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ederim. Rock star’ımız Tuğrul Eryılmaz’ın hep dediği gibi; gazeteci hep gazeteci olarak kalır.”

BAHAR ÇUHADAR KİMDİR?

1980 yılının Aralık ayında Eskişehir’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Gazeteciliğe Haziran 2004’te Dünya Gazetesi’nin haftasonu ilavesi Dünya Cumartesi-Pazar‘da muhabirlik yaparak başladı. 2006 Haziran’ından yayın hayatına son verdiği 2016 senesine kadar Radikal Gazetesi‘nde çalıştı. Bu süre boyunca yaşam servisi, Radikal Cumartesi, Radikal Hayat bölümlerinde ve son dönemde Radikal.com.tr‘de muhabirlik, editörlük yaptı. Kültür-sanat ağırlıklı haber ve söyleşiler hazırladı, haftalık tiyatro yazıları yazdı. Son senesinde Radikal Kitap‘ta editörlük yaptı. Aynı dönemde Milliyet Sanat dergisi için tiyatro söyleşileri ve portreler yazdı.

2016-2017 aralığında Hürriyet'in kitap eki Radikal Kitap'ta editör olarak çalıştı.

Şubat 2017'de yayın hayatına başlayan, Hürriyet'in haftalık eki, Hürriyet Kitap Sanat dergisini hazırlayan ekipte editör olarak göreve devam etti.

Çeşitli yayınevlerinden yayımlanan kitaplar için proje editörlüğü ve editörlük de yapan deneyimli gazetecinin yeni adresi ise henüz bilinmiyor.