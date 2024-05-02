17 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-14' operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

'Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-14' operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün sözde 'Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.'