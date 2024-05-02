17 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-14' operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-14' operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

17 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-14' operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

'Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-14' operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün sözde 'Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.'

İpin ucu iyice kaçtı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisine apar topar final kararı İpin ucu iyice kaçtı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisine apar topar final kararı
TRT1'd beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim TRT1'd beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fatih Altaylı'ya: Senin eski patronlarının hepsi cahil olduğunu biliyor Kütahyalı'dan Altaylı'ya: Senin eski patronlarının hepsi cahil olduğunu biliyor
Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final
NOW TV Kızıl Goncalar'a yeni karakter! Cüneyd'in babasını canlandıracak NOW TV Kızıl Goncalar'a yeni karakter! Cüneyd'in babasını canlandıracak
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü ekonomist tarih verdi, asgari ücret kulisini paylaştı: "Masada 4-5 çalışma var..." Asgari ücret kulisi: "Masada 4-5 çalışma var..."
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi açıklandı: İlk sırada hangi okul var? Türkiye'nin en iyi 10 lisesi açıklandı
Emekli promosyon kampanyalarına 'mayıs' güncellemesi: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon kampanyalarına 'mayıs' güncellemesi
Ankara'da ekmek zammına tepki: Bu nasıl bir vicdansızlık! Ankara'da ekmek zammına tepki!
1 Mayıs'ta Taksim'e yürümekten vazgeçmişti... Özgür Özel'den açıklama geldi! Özgür Özel'den açıklama geldi!